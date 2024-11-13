Теннисистка, заменившая Костюк в сборной Украины, не сыграет на Кубке Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка Анастасия Лопата не выступит на Кубке Билли Джин Кинг (где она должна была заменить Марту Костюк). Об этом сообщил капитан команды Илья Марченко. Его слова цитирует БТУ:

"Настя неплохо отыграла несколько американских турниров ITF, последний даже выиграла. Обыграла неплохих соперниц. Я видел несколько ее матчей и могу сказать, что уровень игры у нее достаточно высок.

Конечно мы рассчитывали на нее, я уверен, что австрийцы точно не ожидали ее появления здесь. Но, к сожалению, такие обстоятельства, что она травмировалась и удивить соперников не получится.

Буквально за день до начала подготовки Анастасия сломала руку и, к сожалению, не будет играть. Однако она проявила инициативу и захотела присоединиться к команде, быть здесь, поддерживать, в чем-то помогать.

Мы очень этому рады, потому что если человек так стремится попасть в сборную, то именно такие игроки нам и нужны" – сказал капитан.

Напомним, что матч Кубка Билли Джин Кинг Украина – Австрия состоится 16-17 ноября в США.