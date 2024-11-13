Свентек поделилась ожиданиями от матчей Кубка Билли Джин Кинг

Вторая ракетка мира, полька Ига Свентек, поделилась своими ожиданиями от матчей Кубка Билли Джин Кинг за национальную команду.

– Вы взволнованы вернуться в Финал Кубка Билли Джин Кинг и готовы представлять Польшу?

– Я бы не сказала, что я вернулась, потому что я впервые играю в финальной части. Безусловно, это очень волнительно. Я счастлива, что снова могу быть частью команды. Я стремилась к этому каждый год, но из-за расписания это было довольно сложно реализовать, это было буквально невозможно. В этом году у меня появился такой случай. Я не играла китайскую серию турниров, и мой календарь был не столь загружен. Я сразу решила, что это будет отличная идея сыграть здесь. Так что да, я просто счастлива быть здесь, и надеюсь, что я смогу сыграть несколько хороших матчей и вместе с командой мы будем оставаться на турнире как можно дольше.

– Если не произойдет ничего удивительного, вы сыграете против Паулы Бадосы. Как вы оцениваете ее камбэк, сможет ли она, по вашему мнению, снова быть в топе?

– Безусловно, Паула имеет игру и мотивацию для этого. Я наблюдала за камбеком и волновалась, сможет ли она вернуться, потому что, очевидно, ее травмы не были легкими и простыми. И иногда она делала попытки, но это не срабатывало. Поэтому, честно говоря, я была очень рада видеть, что она снова играет в свой теннис на этих турнирах, на US Open и на многих других. Она действительно приятный человек, и я чувствовала, что она очень хочет вернуться. Любой, кто имеет такую ​​твердость и решительность, заслуживает того, чтобы быть там. Надеюсь, она продолжит так же. Но посмотрим на этой неделе. Я, вероятно, сосредоточусь на себе, и, надеюсь, она не будет играть так хорошо (улыбается). Посмотрим – сказала Ига.