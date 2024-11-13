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Тренер Алькараса рассказал о состоянии испанца и его болезни
Желаем здоровья
Фото: Getty Images
Тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса (АТР №3) Хуан Карлос Ферреро рассказал о состоянии своего подопечного перед вторым поединком на Итоговом турнире-2024.
"Это плохое время, чтобы заболеть. Как только он двигается, ему становится тяжело дышать, и он чувствует, как в груди немного сжимает. Что касается матча против Андрея Рублева в среду, то я не думаю, что Карлосу будет настолько плохо, что он не сможет играть. Но быть на 100% в форме ему будет сложно. Но мы все играли в таких условиях, здесь не надо думать, будет он играть или нет. Рублев – теннисист, много двигающийся, поэтому тебе нужно хорошо работать ногами. А именно сейчас Карлосу немного тяжелее восстанавливаться между розыгрышами" – сказал специалист.
Напомним, что ранее Янник Синнер
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