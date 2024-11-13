Матч Кубка Билли Джин Кинг между сборными Испании и Польши перенесен

Сегодня, 13 ноября должен был состояться первый поединок финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Мощная сборная Испании противостоит сборной Польши, в составе которой есть козырь по имени Ига Свентек.

Однако организаторы турнира были вынуждены перенести встречу на пятницу, поскольку власти Малаги и ее региональные органы сообщили о существенном ухудшении погодных условий.

Таким образом, турнир должен стартовать завтра, 14 ноября матчами между Японией и Румынией (не ранее 11:00) и Словакией и США (не раньше 18:00).