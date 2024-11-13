Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек: Надаль оказал на меня огромное влияние, с удовольствием посетила бы его последний турнир
Ига рассказала, что ей будет не хватать испанского теннисиста на корте
Фото: Eurosport
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о влиянии 22-кратного победителя турниров серии "Большого шлема" испанца Рафаэля Надаля на своё видение тенниса.
"Я бы с удовольствием посетила его последний турнир, но мне нужно начать предсезонку после соревнований здесь. Рафа оказал на меня огромное влияние, на то, как я вижу теннис и свою карьеру. Мне будет его не хватать на корте.
Знаю, что это хорошее решение для него. Он так здорово играл на протяжении многих лет и заслуживает того, чтобы наслаждаться и второй половиной своей жизни. Поэтому надеюсь, что он найдёт цели, которые сделают его счастливым. Он замечательный человек, и я желаю ему всего наилучшего", — приводит слова Швёнтек Tennis365.
Популярное сейчас
- Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец
- Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине
- Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А
- Крейчикова отреагировала на издевательство над своей внешностью
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО