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Ига Швёнтек: Надаль оказал на меня огромное влияние, с удовольствием посетила бы его последний турнир

Теннис

Ига рассказала, что ей будет не хватать испанского теннисиста на корте

Ига Швёнтек: Надаль оказал на меня огромное влияние, с удовольствием посетила бы его последний турнир

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о влиянии 22-кратного победителя турниров серии "Большого шлема" испанца Рафаэля Надаля на своё видение тенниса.

"Я бы с удовольствием посетила его последний турнир, но мне нужно начать предсезонку после соревнований здесь. Рафа оказал на меня огромное влияние, на то, как я вижу теннис и свою карьеру. Мне будет его не хватать на корте.

Знаю, что это хорошее решение для него. Он так здорово играл на протяжении многих лет и заслуживает того, чтобы наслаждаться и второй половиной своей жизни. Поэтому надеюсь, что он найдёт цели, которые сделают его счастливым. Он замечательный человек, и я желаю ему всего наилучшего", — приводит слова Швёнтек Tennis365.

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