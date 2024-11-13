Карлос Алькарас одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он обыграл восьмой номеру рейтинга Андрея Рублева.

Итоговый чемпионат ATP

Карлос Алькарас — Андрей Рублёв 6:3, 7:6 (10:8)

Матч продолжался 1 час 38 минут. На счету Алькараса 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Рублёв выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В заключительном матче группового этапа Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым.