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Карлос Алькарас одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР

Теннис

Испанец взял верх в двухсетовом матче

Карлос Алькарас одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он обыграл восьмой номеру рейтинга Андрея Рублева.

Итоговый чемпионат ATP

Карлос Алькарас — Андрей Рублёв 6:3, 7:6 (10:8)

Матч продолжался 1 час 38 минут. На счету Алькараса 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Рублёв выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В заключительном матче группового этапа Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым.

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Карлос Алькарас
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