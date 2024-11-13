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Начало финального раунда Кубка Билли Джин Кинг — 2024 отложено
Погодные условия в Испании снова далеко не лучшие
Фото: sport.ru
Начало финального раунда Кубка Билли Джин Кинг — 2024 было отложено на один день из-за непогоды в испанской Малаге. Соревнования должны были стартовать в среду, 13 ноября, поединком между Испанией и Польшей.
В Малаге проходят сильные ливни. В ряде регионов Испании уровень тревоги повышен до максимального — красного. Несмотря на то что проведение турнира запланировано на кортах в зале, было решено отложить начало Кубка Билли Джин Кинг. Матч Испании и Польши перенесли на пятницу, 15 ноября.
В четверг, 14 ноября, планируется проведение матчей стадии первого раунда США — Словакия и Япония — Румыния.
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