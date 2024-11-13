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"Без улучшений". Алькарас рассказал о состоянии здоровья

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Испанец выиграл один матч из двух

"Без улучшений". Алькарас рассказал о состоянии здоровья

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о состоянии здоровья после победы над Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP — 2024 со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

"Что улучшилось за эти дни, так это состояние живота. Что касается простуды, носа, груди, то не вижу особых улучшений. Сегодня я попытался немного забыть обо всём этом и показал лучшую игру. Я всё ещё надеюсь, что с течением времени мне станет лучше. Посмотрим, поправлюсь ли в пятницу от простуды. Если нет, всё равно постараюсь показать хороший уровень", — заявил Алькарас на пресс-конференции.

По информации источника, у испанца по-прежнему возникают проблемы с дыханием, он уже четыре дня принимает антибиотики.

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