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"Без улучшений". Алькарас рассказал о состоянии здоровья
Испанец выиграл один матч из двух
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о состоянии здоровья после победы над Андреем Рублёвым в матче Итогового турнира ATP — 2024 со счётом 6:3, 7:6 (10:8).
"Что улучшилось за эти дни, так это состояние живота. Что касается простуды, носа, груди, то не вижу особых улучшений. Сегодня я попытался немного забыть обо всём этом и показал лучшую игру. Я всё ещё надеюсь, что с течением времени мне станет лучше. Посмотрим, поправлюсь ли в пятницу от простуды. Если нет, всё равно постараюсь показать хороший уровень", — заявил Алькарас на пресс-конференции.
По информации источника, у испанца по-прежнему возникают проблемы с дыханием, он уже четыре дня принимает антибиотики.
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