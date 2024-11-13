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Виталий Сачко покидает турнир в Лионе в 1/8 финала
Украинец потерпел поражение
Фото - Великий теніс України
Украинский теннисист Виталий Сачко потерпел поражение в матче 1/8 финала турнира в Лионе (Франция). Во втором круге украинец в трех сетах уступил Грегуару Барреру.
Лион. 1/8 финала
Грегуар Баррер — Виталий Сачко - 6:1, 6:7 (5:7), 6:4
Матч длился 2 часа и 20 минут. Соперники еще ни разу не играли друг против друга.
Сачко имел возможность выиграть матч в третьем сете, ведя в счете 3:1, но не сумел удержать преимущество.
В следующем круге соревнований Баррер сыграет против француза Валентина Ройе.
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