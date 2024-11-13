Виталий Сачко покидает турнир в Лионе в 1/8 финала

Украинский теннисист Виталий Сачко потерпел поражение в матче 1/8 финала турнира в Лионе (Франция). Во втором круге украинец в трех сетах уступил Грегуару Барреру.

Лион. 1/8 финала

Грегуар Баррер — Виталий Сачко - 6:1, 6:7 (5:7), 6:4

Матч длился 2 часа и 20 минут. Соперники еще ни разу не играли друг против друга.

Сачко имел возможность выиграть матч в третьем сете, ведя в счете 3:1, но не сумел удержать преимущество.

В следующем круге соревнований Баррер сыграет против француза Валентина Ройе.