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Серена Уильямс: Я не могу терпеть негатив и ложь, поэтому больше никогда не встану на весы
Американская теннисистка иронично высказалась о проблемах с лишним весом
Фото: Getty Images
23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс иронично высказалась о проблеме с лишним весом.
"Я не могу терпеть негатив и ложь. И поэтому больше никогда не встану на весы… Вы понимаете?" — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер.
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