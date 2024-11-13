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Серена Уильямс: Я не могу терпеть негатив и ложь, поэтому больше никогда не встану на весы

Теннис

Американская теннисистка иронично высказалась о проблемах с лишним весом

Серена Уильямс: Я не могу терпеть негатив и ложь, поэтому больше никогда не встану на весы

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс иронично высказалась о проблеме с лишним весом.

"Я не могу терпеть негатив и ложь. И поэтому больше никогда не встану на весы… Вы понимаете?" — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер.

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