Серена Уильямс: Я не могу терпеть негатив и ложь, поэтому больше никогда не встану на весы

23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс иронично высказалась о проблеме с лишним весом.

"Я не могу терпеть негатив и ложь. И поэтому больше никогда не встану на весы… Вы понимаете?" — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер.