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Зверев обыграл Рууда в матче Итогового турнира АТР
Немецкий теннисист выиграл все два сета
Фото: Getty Images
Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP — 2024. Он обыграл норвежца Каспера Рууда, который занимает шестую строчку рейтинга ATP.
Итоговый чемпионат ATP
Александр Зверев — Каспер Рууд 7:6, 6:3
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Рууд выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.
Напомним, что Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября.
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