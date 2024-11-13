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Зверев обыграл Рууда в матче Итогового турнира АТР

Теннис

Немецкий теннисист выиграл все два сета

Зверев обыграл Рууда в матче Итогового турнира АТР

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP — 2024. Он обыграл норвежца Каспера Рууда, который занимает шестую строчку рейтинга ATP.

Итоговый чемпионат ATP

Александр Зверев — Каспер Рууд 7:6, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Рууд выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Напомним, что Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября.

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