Зверев прокомментировал вторую победу на Итоговом турнире-2024

Немецкий теннисист, вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу в матче Итогового турнира-2024 против Каспера Рууда.

"Хороший матч. Думаю, что мы оба показали хороший теннис. Я доволен победой. Возможно, выступил даже лучше, чем в первом матче, хоть он тоже был неплохим. С нетерпением жду встречи с Карлосом в пятницу и надеюсь еще на несколько матчей в выходные.

Я хочу еще больше развивать свою игру, чтобы иметь возможность конкурировать с Янником и Карлосом, все просто: они сейчас являются двумя ориентирами, выигравшими турниры Большого шлема, поэтому я намерен стать частью этой группы. Я знаю, что они будут продолжать совершенствоваться, поэтому мне нужно наверстывать утраченное" – сказал Зверев.