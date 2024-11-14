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Зверев прокомментировал вторую победу на Итоговом турнире-2024

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Зверев прокомментировал вторую победу на Итоговом турнире-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий теннисист, вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу в матче Итогового турнира-2024 против Каспера Рууда.

"Хороший матч. Думаю, что мы оба показали хороший теннис. Я доволен победой. Возможно, выступил даже лучше, чем в первом матче, хоть он тоже был неплохим. С нетерпением жду встречи с Карлосом в пятницу и надеюсь еще на несколько матчей в выходные.

Я хочу еще больше развивать свою игру, чтобы иметь возможность конкурировать с Янником и Карлосом, все просто: они сейчас являются двумя ориентирами, выигравшими турниры Большого шлема, поэтому я намерен стать частью этой группы. Я знаю, что они будут продолжать совершенствоваться, поэтому мне нужно наверстывать утраченное" – сказал Зверев.

Напомним, ранее Алькарас рассказал о состоянии своего здоровья.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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