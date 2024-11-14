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Зверев прокомментировал вторую победу на Итоговом турнире-2024
Единоличный лидер
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий теннисист, вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал
"Хороший матч. Думаю, что мы оба показали хороший теннис. Я доволен победой. Возможно, выступил даже лучше, чем в первом матче, хоть он тоже был неплохим. С нетерпением жду встречи с Карлосом в пятницу и надеюсь еще на несколько матчей в выходные.
Я хочу еще больше развивать свою игру, чтобы иметь возможность конкурировать с Янником и Карлосом, все просто: они сейчас являются двумя ориентирами, выигравшими турниры Большого шлема, поэтому я намерен стать частью этой группы. Я знаю, что они будут продолжать совершенствоваться, поэтому мне нужно наверстывать утраченное" – сказал Зверев.
Напомним, ранее Алькарас
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