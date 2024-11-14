Аллегри: Синнер – это мальчик, который, возможно, не осознает, что он номер один

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о Яннике Синнере - первом итальянце, который стал первой ракеткой мира.

"Синнер – мальчик, который, возможно, не осознает, что он номер 1, и я думаю, что в этом его сила. У него присутствуют важные ценности, на корте он необыкновенный, но мне и не нужно этого говорить", - приводит слова Аллегри SuperTennis TV.