Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезда мирового футбола дебютировал в официальном теннисном поединке
Совершенно легендарная фигура
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший уругвайский футболист, лучший игрок чемпионата мира 2010 Диего Форлан дебютировал в теннисе.
Свой первый профессиональный поединок звезда мирового спорта сыграл в столице своей родины – Монтевидео. На челленджере в паре с Федерико Кория аргентинский дуэт проиграл боливийскому тандему Ариас/Себальос.
Счет встречи 2-0 (6-1; 6-2), матч продолжался 47 минут.
"Я получил большое удовольствие от этого поединка. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что для нас это будет сложный матч, это было логично, поэтому я готовился к тому, чтобы постараться получить удовольствие на корте, и именно это я и сделал. Безусловно, я благодарен всем пришедшим и заполнившим трибуны людям" – сказал Форлан после игры.
Обзор матча:
Популярное сейчас
- Тренер европейского клуба будет просматривать Шапаренко во время матча Лиги наций
- Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
- Магучих рассказала, когда планирует иметь детей
- WTA обновили рейтинг, Свитолина снова в ТОП-25, прогресс Цуренко и Снигур
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой