Звезда мирового футбола дебютировал в официальном теннисном поединке

Бывший уругвайский футболист, лучший игрок чемпионата мира 2010 Диего Форлан дебютировал в теннисе.

Свой первый профессиональный поединок звезда мирового спорта сыграл в столице своей родины – Монтевидео. На челленджере в паре с Федерико Кория аргентинский дуэт проиграл боливийскому тандему Ариас/Себальос.

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-2) , матч продолжался 47 минут.

"Я получил большое удовольствие от этого поединка. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что для нас это будет сложный матч, это было логично, поэтому я готовился к тому, чтобы постараться получить удовольствие на корте, и именно это я и сделал. Безусловно, я благодарен всем пришедшим и заполнившим трибуны людям" – сказал Форлан после игры.