  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ATP может провести турнир серии Мастерс в Саудовской Аравии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ATP может провести турнир серии Мастерс в Саудовской Аравии

Теннис

Деньги вносят свои коррективы

ATP может провести турнир серии Мастерс в Саудовской Аравии

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци рассказал о возможном проведении турнира серии "Мастерс" в Саудовской Аравии.

"Если это произойдёт, то не раньше 2028 года, потому что есть инфраструктурные работы, которые требуют времени. Другие турниры серии "Мастерс" не подвержены риску, поскольку они имеют защиту категории в течение 30 лет. Сближение с саудовцами открыто. Они хотят инвестировать в теннис и помогать нам. Мы желаем наводить мосты, а не создавать барьеры. У Саудовской Аравии есть это желание перемен. Они добились большого прогресса", — приводит слова Гауденци Punto de Break.

Гауденци — бывший итальянский теннисист, администратор и спортивный функционер. Победитель пяти турниров ATP, финалист Кубка Дэвиса в составе сборной Италии. Президент ATP с 2019 года.

По теме
yellow-arrow
Определился первый полуфиналист Итогового турнира ATP — 2024
yellow-arrow
Звезда мирового футбола дебютировал в официальном теннисном поединке
yellow-arrow
Аллегри: Синнер – это мальчик, который, возможно, не осознает, что он номер один
АТР
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости