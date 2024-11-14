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ATP может провести турнир серии Мастерс в Саудовской Аравии
Деньги вносят свои коррективы
Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци рассказал о возможном проведении турнира серии "Мастерс" в Саудовской Аравии.
"Если это произойдёт, то не раньше 2028 года, потому что есть инфраструктурные работы, которые требуют времени. Другие турниры серии "Мастерс" не подвержены риску, поскольку они имеют защиту категории в течение 30 лет. Сближение с саудовцами открыто. Они хотят инвестировать в теннис и помогать нам. Мы желаем наводить мосты, а не создавать барьеры. У Саудовской Аравии есть это желание перемен. Они добились большого прогресса", — приводит слова Гауденци Punto de Break.
Гауденци — бывший итальянский теннисист, администратор и спортивный функционер. Победитель пяти турниров ATP, финалист Кубка Дэвиса в составе сборной Италии. Президент ATP с 2019 года.
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