ATP может провести турнир серии Мастерс в Саудовской Аравии

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци рассказал о возможном проведении турнира серии "Мастерс" в Саудовской Аравии.

"Если это произойдёт, то не раньше 2028 года, потому что есть инфраструктурные работы, которые требуют времени. Другие турниры серии "Мастерс" не подвержены риску, поскольку они имеют защиту категории в течение 30 лет. Сближение с саудовцами открыто. Они хотят инвестировать в теннис и помогать нам. Мы желаем наводить мосты, а не создавать барьеры. У Саудовской Аравии есть это желание перемен. Они добились большого прогресса", — приводит слова Гауденци Punto de Break.

Гауденци — бывший итальянский теннисист, администратор и спортивный функционер. Победитель пяти турниров ATP, финалист Кубка Дэвиса в составе сборной Италии. Президент ATP с 2019 года.