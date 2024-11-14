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Определился первый полуфиналист Итогового турнира ATP — 2024

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Дубль два

Определился первый полуфиналист Итогового турнира ATP — 2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2024.

Это стало известно после того, как девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор выиграл первый сет в матче с пятой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем со счётом 7:5.

14 ноября Синнер сыграет с четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Напомним, что Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

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