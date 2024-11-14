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Определился первый полуфиналист Итогового турнира ATP — 2024
Дубль два
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2024.
Это стало известно после того, как девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор выиграл первый сет в матче с пятой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем со счётом 7:5.
14 ноября Синнер сыграет с четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым.
Напомним, что Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.
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