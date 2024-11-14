Тейлор Фритц взял верх над Алексом де Минором в матче Итогового турнира АТР

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024.

Итоговый чемпионат ATP

Тейлор Фриц — Алекс де Минор 5:7, 6:4, 6:3

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Фриц пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету де Минора шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Напомним, что Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований.