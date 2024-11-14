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Тейлор Фриц: В матче с де Минором подача определённо сыграла большую роль

Теннис

Теннисист прокомментировал результат матча

Тейлор Фриц: В матче с де Минором подача определённо сыграла большую роль

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над девятым номером мирового рейтинга австралийцем Алексом де Минором в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024.

"Подача определённо сыграла большую роль. Он очень хорошо принимает. Вы можете выполнить много первых подач, но, если они не очень высокого качества, он возвращает невероятно много мячей в корт.

Для меня это было важно, попадал по линиям, в удачные места на корте. Брал много геймов на подаче без давления. В некоторых напряжённых геймах либо боролся в длинных розыгрышах, либо получал несколько бесплатных очков благодаря подаче", — приводит слова Фрица сайт ATP.

Матч Фрица и де Минора завершился со счётом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу американца.

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Тейлор Фритц
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