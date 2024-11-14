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Карлос Алькарас вышел на тренировку без пластыря на носу
Испанец заболел на старте Итогового турнира АТР
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас вышел на тренировку перед матчем Итогового чемпионата АТР — 2024 со вторым номером мирового рейтинга Александром Зверевым без пластыря на носу. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Хосе Моргадо.
"Карлос Алькарас сегодня целый час тренировался без пластыря на носу. Похоже, ему становится немного лучше. Завтра — решающий день", — написал Моргадо в социальных сетях.
Встреча Алькараса и Зверева пройдёт 15 ноября.
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