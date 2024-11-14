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Тейлор Фриц повторил достижение американского чемпиона ТБШ
Он обіграл Алекса де Минора в матче Итогового турнира АТР
Getty Images/Global Images Ukraine
Пятая ракетка мира теннисист Тейлор Фриц стал первым американцем после Энди Роддика (в 2003, 2004 и 2007 годах), кто несколько раз вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP (2022 и 2024).
Сегодня, 14 ноября, Тейлор Фриц обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Американец вышел в плей-офф.
Таким образом, с первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго – Фриц.
Напомним, что Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября.
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