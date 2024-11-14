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Итоговый турнир АТР. Синнер уверенно обыграл Медведева и финишировал на первом месте в группе
Итальянец продолжает борьбу за титул
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно обыграл четвёртую ракетку мира Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
Янник Синнер — Даниил Медведев 6:3, 6:4
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету Синнера четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
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Таким образом, с первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго — Тейлор Фриц.
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