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Итоговый турнир АТР. Синнер уверенно обыграл Медведева и финишировал на первом месте в группе

Теннис
Обновлено

Итальянец продолжает борьбу за титул

Итоговый турнир АТР. Синнер уверенно обыграл Медведева и финишировал на первом месте в группе

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно обыграл четвёртую ракетку мира Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе

Янник Синнер — Даниил Медведев 6:3, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету Синнера четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

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Таким образом, с первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго — Тейлор Фриц.

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Янник Синнер
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