Свитолина собирается поддержать сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что собирается поддержать национальную команду в Далласе (США) в матче Кубка Билли Джин Кинг против сборной Австрии.

"Сейчас я в Европе, но через несколько дней я собираюсь в Даллас, чтобы присоединиться к сборной Украины. К сожалению, на этот раз я не смогу сыграть, потому что 1,5 месяца назад у меня была операция. Испытывать боль в течение целого года – это была не идеальная ситуация. Без хирургического вмешательства, даже будь я обычным человеком и речь шла бы просто о том, чтобы побегать с дочерью, мне было бы очень больно. Потому после всех обсуждений, обследований и мнений я решила пойти на операцию. Сейчас в процессе реабилитации надеюсь, что я смогу начать свой сезон в Австралии. Жду с нетерпением возвращения на корт.

Поэтому в МакКинне я буду только как поддержка наших девушек. Надеюсь, что мы сможем выиграть этот матч и выйти дальше, сможем побороться в квалификации, потому что я считаю, что у нас действительно хорошая команда. Да, я надеюсь, что у нас будет этот шанс. Я призываю всех прийти и поддержать нашу сборную. Это будет очень тяжелая матчевая встреча и, я надеюсь, зрители будут за нас болеть. Когда есть поддержка на трибунах, это мотивирует игроков быть лучшей версией себя" – сказала Элина.

Напомним, что матч Украина-Австрия состоится 16-17 ноября в городе Мак-Кинни (США).