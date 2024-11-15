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Словакия сенсационно победила США в матче финальной серии Кубка Билли Джин Кинг
Что это было
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Словакии одержала первую победу в финальной серии Кубка Билли Джин Кинг. В матче первого раунда соревнований команда сенсационно одолела представительниц США.
Начало встречи для словачек сложилось не лучшим образом, Рената Ямрихова ожидаемо проиграла Тейлор Таунсенд (5-7; 4-6). В борьбу включилась лидер сборной Ребекка Шрамкова, которая в своем поединке уверенно одолела одну из сильнейших теннисисток сезона Даниэль Коллинс (6-2; 7-5).
Судьба встречи решилась в парном разряде, где словацкий дуэт Грунчакова/Михалкова победил американскую пару Стернс/Доулхайд (6-3; 3-6; 10-8).
Это была вторая очная встреча между сборными, пока счет 2-0. В матче четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг Словакия сыграет против Австралии.
Напомним, что Свитолина
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