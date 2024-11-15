  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Словакия сенсационно победила США в матче финальной серии Кубка Билли Джин Кинг
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Словакия сенсационно победила США в матче финальной серии Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
Обновлено

Что это было

Словакия сенсационно победила США в матче финальной серии Кубка Билли Джин Кинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Словакии одержала первую победу в финальной серии Кубка Билли Джин Кинг. В матче первого раунда соревнований команда сенсационно одолела представительниц США.

Начало встречи для словачек сложилось не лучшим образом, Рената Ямрихова ожидаемо проиграла Тейлор Таунсенд (5-7; 4-6). В борьбу включилась лидер сборной Ребекка Шрамкова, которая в своем поединке уверенно одолела одну из сильнейших теннисисток сезона Даниэль Коллинс (6-2; 7-5).

Судьба встречи решилась в парном разряде, где словацкий дуэт Грунчакова/Михалкова победил американскую пару Стернс/Доулхайд (6-3; 3-6; 10-8).

Это была вторая очная встреча между сборными, пока счет 2-0. В матче четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг Словакия сыграет против Австралии.

Напомним, что Свитолина собирается поддержать сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг.

По теме
yellow-arrow
Свитолина собирается поддержать сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг
yellow-arrow
Итоговый турнир АТР. Синнер уверенно обыграл Медведева и финишировал на первом месте в группе
yellow-arrow
Тейлор Фриц повторил достижение американского чемпиона ТБШ
Кубок Билли Джин Кинг
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости