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Надаль провел тренировку в Малаге перед стартом последнего турнира в карьере. Фото
Испанец готовится играть
Getty Images
Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, готовится сыграть свой последний турнир в профессиональной карьере. С 19 по 24 ноября экс-первая ракетка мира выступит на Кубке Дэвиса, где вместе со своей командой будет бороться за главный титул.
19 ноября Испания начнет выступление в четвертьфинале матчем против Нидерландов. Фото с последней тренировки перед стартом Рафа разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Свитолина
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