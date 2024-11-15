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Надаль провел тренировку в Малаге перед стартом последнего турнира в карьере. Фото

Теннис
Обновлено

Испанец готовится играть

Надаль провел тренировку в Малаге перед стартом последнего турнира в карьере. Фото

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, готовится сыграть свой последний турнир в профессиональной карьере. С 19 по 24 ноября экс-первая ракетка мира выступит на Кубке Дэвиса, где вместе со своей командой будет бороться за главный титул.

19 ноября Испания начнет выступление в четвертьфинале матчем против Нидерландов. Фото с последней тренировки перед стартом Рафа разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Свитолина собирается поддержать сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг.

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Рафаэль Надаль
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