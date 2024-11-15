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Лопата – о вызове в сборную: Я была очень удивлена
Труд имеет вознаграждение
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Анастасия Лопата прокомментировала вызов на матчи национальной команды в Кубке Билли Джин Кинг.
"Я была очень удивлена, конечно. Я не ожидала этого. Очень приятно представлять Украину, я никогда раньше этого не делала, поэтому это отличная возможность и отличный опыт.
Я просто пытаюсь вспомнить, как я дошла до этого. Что я сделала, чтобы быть там, где я? Я просто стараюсь не останавливаться на достигнутом. Я всегда жду от себя, что сделаю все лучше" – сказала Анастасия.
Напомним, что Лопата не поможет сборной в матчах Кубка Билли Джин Кинг, спортсменка перед стартом соревнований сломала руку.
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