Лопата – о вызове в сборную: Я была очень удивлена

Украинская теннисистка Анастасия Лопата прокомментировала вызов на матчи национальной команды в Кубке Билли Джин Кинг.

"Я была очень удивлена, конечно. Я не ожидала этого. Очень приятно представлять Украину, я никогда раньше этого не делала, поэтому это отличная возможность и отличный опыт.

Я просто пытаюсь вспомнить, как я дошла до этого. Что я сделала, чтобы быть там, где я? Я просто стараюсь не останавливаться на достигнутом. Я всегда жду от себя, что сделаю все лучше" – сказала Анастасия.

Напомним, что Лопата не поможет сборной в матчах Кубка Билли Джин Кинг, спортсменка перед стартом соревнований сломала руку.