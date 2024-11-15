Тренер Алькараса назвал условие, при котором испанец сможет завоевать большое количество ТБШ

Тренер испанца Карлоса Алькараса Антонио Мартинес Каскалес выразил надежду, что его подопечный не растеряет те амбиции, которые у него сейчас есть.

"Амбиции — это ключевое слово. Это и главный страх одновременно. Пусть у него всегда будет стремление выиграть больше титулов. Если в 25 лет он по-прежнему будет иметь те же амбиции, то в конечном итоге он сможет завоевать большое количество титулов "Большого шлема". Помню интервью Мойи несколько лет назад. Тогда его спросили, в чём самая большая разница между ним и Рафаэлем Надалем, и он ответил, что это амбиции. Без амбиций невозможно быть №1. Он сказал, что у Рафы в 10 раз больше амбиций, чем у него, и амбиции – это то, что заставляет тебя продолжать тренироваться с усердием. Фишка в том, что он не терял этих амбиций", — приводит слова Каскалеса Punto de Break.

Напомним, сегодня, 15 ноября, состоится матч группы Джона Ньюкомба на Итоговом чемпионате ATP — 2024, где встретятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.