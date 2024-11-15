Карлос Алькарас уступил Звереву и близок к тому, чтобы покинуть Итоговый турнир АТР

На Итоговом чемпионате ATP — 2024 завершился матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречались вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга. Победу одержал представитель Германии.

Итоговый чемпионат ATP

Александр Зверев — Карлос Алькарас 7:6 (7:5), 6:4

Встреча продолжалась ровно два часа. Немецкий теннисист девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету Алькараса шесть эйсов. Он не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

Таким образом Александр Зверев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, который продлится до 17 ноября. Карлос Алькарас, в свою очередь, может пройти в следующую стадию лишь в случае победы Андрея Рублева в двух сетах над Каспером Руудом в другом матче группы.