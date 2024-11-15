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Карлос Алькарас уступил Звереву и покинул Итоговый турнир АТР
Испанец потерпел поражение в двухсетовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
На Итоговом чемпионате ATP — 2024 завершился матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречались вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга. Победу одержал представитель Германии.
Итоговый чемпионат ATP
Александр Зверев — Карлос Алькарас 7:6 (7:5), 6:4
Встреча продолжалась ровно два часа. Немецкий теннисист девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету Алькараса шесть эйсов. Он не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.
Таким образом Александр Зверев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, который продлится до 17 ноября.
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