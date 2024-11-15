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Стала известна первая полуфинальная пара Итогового турнира АТР

Теннис

Полуфинальные матчи состоятся 16 ноября

Стала известна первая полуфинальная пара Итогового турнира АТР

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл третьего номера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса и гарантировал первое место в группе Джона Ньюкомба.

Он вышел в полуфинал соревнований в Турине.

Соперником Зверева в полуфинальном матче Итогового чемпионата ATP станет американский теннисист пятая ракетка мира Тейлор Фриц, занявший в группе Илие Настасе второе место.

Напомним, что Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября.

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