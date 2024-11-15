Ига Швёнтек одержала победу в 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла испанку Паулу Бадосу (12-й номер рейтинга WTA) в матче 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/8 финала

Паула Бадоса — Ига Швёнтек 3:6, 7:6 (7:5), 1:6

Матч продолжался 2 часа 38 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Бадосы три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Таким образом, сборная Польши вышла в четвертьфинал Кубка Билли Джин Кинг — 2024.