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Синнер и Зверев повторили достижение 10-летней давности
Невероятную результативность показали теннисисты
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянец Янник Синнер и Александр Зверев выиграли все три матча на групповом этапе на Итоговом турнире ATP — 2024, не уступив ни сета. Такое случилось впервые за 10 лет и в целом во второй раз в истории соревнований.
В 2014 году такое достижение покорилось паре легендарных игроков — 24-кратному победителю турниров серии "Большого шлема" сербу Новаку Джоковичу и 20-кратному чемпиону мэйджоров швейцарцу Роджеру Федереру.
Стоит отметить, что оба теннисиста впоследствии вышли в финал, но его не сыграли. Федерер снялся до начала матча из-за травмы.
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