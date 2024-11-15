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Синнер и Зверев повторили достижение 10-летней давности

Теннис

Невероятную результативность показали теннисисты

Синнер и Зверев повторили достижение 10-летней давности

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянец Янник Синнер и Александр Зверев выиграли все три матча на групповом этапе на Итоговом турнире ATP — 2024, не уступив ни сета. Такое случилось впервые за 10 лет и в целом во второй раз в истории соревнований.

В 2014 году такое достижение покорилось паре легендарных игроков — 24-кратному победителю турниров серии "Большого шлема" сербу Новаку Джоковичу и 20-кратному чемпиону мэйджоров швейцарцу Роджеру Федереру.

Стоит отметить, что оба теннисиста впоследствии вышли в финал, но его не сыграли. Федерер снялся до начала матча из-за травмы.

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