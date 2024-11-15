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Сборная Польши вышла в четвертьфинал Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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В 1/8 финала она обыграла Испанию

Сборная Польши вышла в четвертьфинал Кубка Билли Джин Кинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Польши вышла в четвертьфинал женского командного турнира Кубок Билли Джин Кинг. В 1/8 финала польские теннисистки оказались сильнее испанок — 2-0.

В первой игре в рамках матча Польша — Испания Магда Линетт в трёх сетах обыграла Сару Соррибес-Тормо — 7:6 (8:6), 2:6, 6:4. Во второй встрече Ига Швёнтек оказалась сильнее Паулы Бадосы — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Парная встреча Марина Бассольс-Рибера/Джессика Бузас Манейро — Магдалена Френх/Катажина Кава была отменена.

В 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг cборная Польши встретится с командой Чехии, из-за высокого посева освобождённой от матча в 1/8 финала.

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