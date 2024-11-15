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Эмма Радукану переиграла Юле Нимайер в 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг
Первая победа в копилке сборной Великобритании
Getty Images/Global Images Ukraine
58-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану обыграла 92-го номера рейтинга WTA Юле Нимайер из Германии в матче 1/8 финала командного турнира Кубок Билли Джин Кинг.
Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/8 финала
Юле Нимайер — Эмма Радукану 4:6, 4:6
Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Радукану 10 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету её соперницы один эйс, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Сборная Великобритании повела в матче с Германией 1-0. Во второй игре на корт выйдут 24-я ракетка мира британка Кэти Бултер и немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, занимающая 84-ю строчку в рейтинге WTA.
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