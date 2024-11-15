  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Эмма Радукану переиграла Юле Нимайер в 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмма Радукану переиграла Юле Нимайер в 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
Обновлено

Первая победа в копилке сборной Великобритании

Эмма Радукану переиграла Юле Нимайер в 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

58-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану обыграла 92-го номера рейтинга WTA Юле Нимайер из Германии в матче 1/8 финала командного турнира Кубок Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/8 финала

Юле Нимайер — Эмма Радукану 4:6, 4:6

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Радукану 10 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету её соперницы один эйс, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Сборная Великобритании повела в матче с Германией 1-0. Во второй игре на корт выйдут 24-я ракетка мира британка Кэти Бултер и немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, занимающая 84-ю строчку в рейтинге WTA.

По теме
yellow-arrow
Каспер Рууд обыграл Рублёва в матче Итогового турнира АТР
yellow-arrow
Определились полуфинальные пары Итогового турнира АТР
yellow-arrow
Сборная Польши вышла в четвертьфинал Кубка Билли Джин Кинг
Эмма Радукану
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости