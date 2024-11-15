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Определились полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Лучшую результативность показали Синнер и Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine
Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв проиграл первый сет матча группового этапа Итогового турнира ATP — 2024 норвежцу Касперу Рууду (4:6) и потерял шансы на выход в полуфинал соревнований в итальянском Турине.
Таким образом, стали известны полуфинальные пары Итогового турнира.
В 1/2 финала сыграют:
Александр Зверев (Германия) - Тейлор Фриц (США);
Янник Синнер (Италия) - Каспер Рууд (Норвегия).
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