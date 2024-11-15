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Каспер Рууд обыграл Рублёва в матче Итогового турнира АТР
Волевая победа
Фото: Getty Images
Седьмая ракетка мира Каспер Рууд одержал победу на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он оказался сильнее теннисиста без флага Андрея Рублёва.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
Каспер Рууд — Андрей Рублёв 4:6, 7:5, 6:2
Матч продолжался 1 час 45 минут. На счету Рууда 15 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Каспер Рууд сыграет в полуфинале с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Андрей Рублёв не вышел из группы на Итоговом турнире.
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