Свентек прокомментировала выход в четвертьфинал Кубка Билли Джин Кинг

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала выход своей национальной команды в четвертьфинал Кубка Билли Джин Кинг.

"В начале поединка, в первом сете и начале второго, я играла, пожалуй, лучший теннис из времен US Open. Я не думала, что после паузы я буду чувствовать себя скованной, а именно в таком состоянии я была на Итоговом турнире. Я была удивлена, потому что думала, что со мной этого не произойдет, что я буду играть в лучший теннис, несмотря на то, что не выступала где-то 2 месяца. Но на корте мне было трудно собраться с мыслями, собрать в кучу свой теннис, принимать правильные тактические решения. Думаю, сегодня я впервые за это время этого не почувствовала, так что это точно прогресс. Поэтому я чувствовала себя очень счастливой. Во второй партии ситуация стала действительно напряженной, и я, наверное, немного занервничала. Из-за этого я потеряла несколько очков. Но самое главное для меня то, что в третьем сете я вернулась в игру и смогла снова заиграть лучше. Я счастлива, что мы прошли в четвертьфинал, потому что я думаю, что это огромное событие для Польши. Я счастлива, что смогла внести свой вклад в это.

Что касается наших следующих соперниц, то чешская команда, знаете, она отличная. И они это уже не раз доказывали. У них сильные игроки и в одиночке, и в паре. Так что, безусловно, это будет серьезный вызов, и это будет тяжело, но именно поэтому мы здесь, чтобы встретить эти вызовы. Я не знаю, кто будет играть, но и мне и Магде нужно восстановиться физически после сегодняшнего дня. Задержка из-за дождя заставила нас играть каждый день, иначе у нас было бы больше времени. Но я рада, что мы выиграли 2:0 и нам не пришлось играть в паре, и мы можем быть свежее завтра.

Я помню свое поражение от Линды Носковой на Australian Open, это было очень больно. Она очень хороший игрок, очень хорошо читает корт. У нее мощная подача и очень, знаете ли, плавная техника. Я не знаю, как она играет сейчас, честно говоря, потому что я не видела ее некоторое время, и я тоже сама не выступала. Так что, наверное, тактически мне нужно что-то догонять. Я тоже помню наш матч в Майами. Он был достаточно напряженным и интенсивным. Так что, однозначно, будет нелегко" – сказала Ига.