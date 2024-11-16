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Капитан сборной Австрии рассказала об ожиданиях от игры против Украины на Кубке Билли Джин Кинг

Теннис
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Нас ждет интересное противостояние

Капитан сборной Австрии рассказала об ожиданиях от игры против Украины на Кубке Билли Джин Кинг

Новина українською

Капитан женской сборной Австрии по теннису Марион Маруска поделилась своими ожиданиями от игры своей команды против Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

"Это было сложное решение, но я думаю, что Пашек – это просто лучший выбор соперницы на матч против Цуренко. Для меня не была неожиданностью заявка украинцами Цуренко и Завацкой в ​​первый день. Я этого и ждала, и это произошло. Относительно наших шансов я думаю, что мы хорошо подготовлены. Мы приехали вовремя, хорошо потренировались за несколько дней. Я считаю, что многое будет зависеть от того, как мы будем чувствовать себя именно в игровой день" – сказала капитан команды.

Напомним, что матч Украина-Австрия состоится 16-17 ноября в городе Мак-Кинни (США).

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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