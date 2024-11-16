Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цуренко – о Кубке Билли Джин Кинг: Прекрасная атмосфера в команде, много времени проводим вместе
Удачи в матче против сложного соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась своими ожиданиями от матча Кубка Билли Джин Кинг против сборной Австрии.
"Я чувствую себя просто здорово. Испытываю много сил. Очень жду субботы и воскресенья, чтобы сыграть за сборную. Прекрасная атмосфера в команде, поэтому можно дополнительно подпитаться энергией. В команде чувствуется много позитива. У нас классная команда. Мы много времени проводим вместе много смеемся, поэтому это тоже придает и уверенность, и вдохновение, и хорошее настроение.
Мы уже тренируемся с понедельника. Условия очень похожи на турнир в Мидланде. Те же мячи, такая же температура в зале, и сами корты похожи. Конечно, есть небольшие нюансы: несколько иное освещение, возможно, другой отскок мяча, но по сути все то же самое. Поэтому ощущения максимально комфортны и привычны" – сказала Леся.
Напомним, ранее капитан сборной Австрии
Популярное сейчас
- Обладатель Золотого мяча 86 спрогнозировал результат матча Грузия – Украина
- Суркис наконец-то прокомментировал потенциальный переход Шапаренко
- Реал определился, кого назначит новым тренером в случае увольнения Анчелотти
- Словакия сенсационно победила США в матче финальной серии Кубка Билли Джин Кинг
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО