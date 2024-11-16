Цуренко – о Кубке Билли Джин Кинг: Прекрасная атмосфера в команде, много времени проводим вместе

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась своими ожиданиями от матча Кубка Билли Джин Кинг против сборной Австрии.

"Я чувствую себя просто здорово. Испытываю много сил. Очень жду субботы и воскресенья, чтобы сыграть за сборную. Прекрасная атмосфера в команде, поэтому можно дополнительно подпитаться энергией. В команде чувствуется много позитива. У нас классная команда. Мы много времени проводим вместе много смеемся, поэтому это тоже придает и уверенность, и вдохновение, и хорошее настроение.

Мы уже тренируемся с понедельника. Условия очень похожи на турнир в Мидланде. Те же мячи, такая же температура в зале, и сами корты похожи. Конечно, есть небольшие нюансы: несколько иное освещение, возможно, другой отскок мяча, но по сути все то же самое. Поэтому ощущения максимально комфортны и привычны" – сказала Леся.