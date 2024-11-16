Италия побеждает Японию и выходит в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Италии по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. На стадии 1/4 соревнований представительницы апеннинского полуострова одолели спортсменок из Японии.

Результаты одиночных матчей:

Энна Шибахара – Элизабетта Коччаретто 3:6, 6:4, 6:4

Моюка Учиджима – Жасмин Паолини 3:6, 4:6

Парный поединок:

Аояма/Ходзуми – Эррани/Паолини 3:6, 4:6

В битве за финал Италия сыграет против победителя матча Польша-Чехия.