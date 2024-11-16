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Италия побеждает Японию и выходит в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Триумф Паолини и ко
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Италии по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. На стадии 1/4 соревнований представительницы апеннинского полуострова одолели спортсменок из Японии.
Результаты одиночных матчей:
Энна Шибахара – Элизабетта Коччаретто 3:6, 6:4, 6:4
Моюка Учиджима – Жасмин Паолини 3:6, 4:6
Парный поединок:
Аояма/Ходзуми – Эррани/Паолини 3:6, 4:6
В битве за финал Италия сыграет против победителя матча Польша-Чехия.
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