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Италия побеждает Японию и выходит в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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Триумф Паолини и ко

Италия побеждает Японию и выходит в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Италии по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. На стадии 1/4 соревнований представительницы апеннинского полуострова одолели спортсменок из Японии.

Результаты одиночных матчей:

Энна Шибахара – Элизабетта Коччаретто 3:6, 6:4, 6:4

Моюка Учиджима – Жасмин Паолини 3:6, 4:6

Парный поединок:

Аояма/Ходзуми – Эррани/Паолини 3:6, 4:6

В битве за финал Италия сыграет против победителя матча Польша-Чехия.

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