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Завацкая – о Кубке Билли Джин Кинг: Игра за Украину меня очень мотивирует
Верим в победу
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась своими ожиданиями от игры национальной команды в Кубке Билли Джин Кинг.
"Выступление в командном турнире – игра за сборную и за Украину. Именно то, что это игра за Украину меня очень мотивирует. Когда я дебютировала за сборную в парном матче, очень переживала, это была высокая ответственность для меня. Я к такому просто не привыкла. Сейчас это уже мое седьмое выступление, и я чувствую уверенность в своих силах. Да, у меня были поражения, но были и победы. Поэтому я знаю, как это делать, знаю, что я могу это сделать. Ответственность нужно принимать, но вроде бы немного оставлять в стороне, не фокусироваться на том, что мне нужно выиграть за страну, за команду. Иначе это очень большое давление на себя. Но если смотреть на это иначе, мол, классно, что я играю за страну, за команду, они меня поддерживают, они рядом и могут давать какие-то подсказки. Поэтому на этот раз мне нравится играть, это правда.
Первые тренировки здесь прошли хорошо. Поначалу я тоже думала о том, как мне удастся сменить покрытие и перейти с грунта на хард. Но после тренировки здесь я чувствую себя хорошо, думаю, что есть время подготовиться к матчу на 100% и наиграть все эти комбинации и матчевые ситуации на харде" – сказала Катарина.
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