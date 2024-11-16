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Фриц – первый финалист мужского Итогового турнира-2024

Теннис
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Фриц – первый финалист мужского Итогового турнира-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский теннисист, пятая ракетка мира Тейлор Фриц победил в матче 1/2 финала Итогового турнира-2024. В борьбе за финал он одолел вторую ракетку планеты, немца Александра Зверева.

Счет матча 2-1 (6-3; 3-6; 7-6) в пользу Фрица, в его активе 31 виннер, 15 подач на вылет, 1 из 6 реализованный брейк, 6 из 7 отыгранных брейков, 34 невынужденных и 1 двойная ошибка.

По очным встречам преимущество 7-5 в пользу Тейлора В решающем поединке за один из главных трофеев сезона американец сыграет против победителя матча Синнер/Рууд.

Для Фрица этот финал станет 16-м в карьере на уровне АТР и только 1-м на АТР Finals.

Напомним, что ранее Италия вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

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Итоговый турнир АТР Тэйлор Фриц
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