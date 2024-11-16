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Фриц – первый финалист мужского Итогового турнира-2024
Создал мини-сенсацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский теннисист, пятая ракетка мира Тейлор Фриц победил в матче 1/2 финала Итогового турнира-2024. В борьбе за финал он одолел вторую ракетку планеты, немца Александра Зверева.
Счет матча 2-1 (6-3; 3-6; 7-6) в пользу Фрица, в его активе 31 виннер, 15 подач на вылет, 1 из 6 реализованный брейк, 6 из 7 отыгранных брейков, 34 невынужденных и 1 двойная ошибка.
По очным встречам преимущество 7-5 в пользу Тейлора В решающем поединке за один из главных трофеев сезона американец сыграет против победителя матча Синнер/Рууд.
Для Фрица этот финал станет 16-м в карьере на уровне АТР и только 1-м на АТР Finals.
Напомним, что ранее Италия
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