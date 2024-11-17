Синнер разгромил Рууда в полуфинале Итогового турнира-2024

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер победил в полуфинальном поединке Итогового турнира-2024. В борьбе за финал он одолел седьмую ракетку планеты, норвежца Каспера Рууда.

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2) в пользу Синнера, в его активе 22 винера, 9 подач на вылет, 4 из 7 реализованных брейков, 2 из 2 отыгранных брейков, 12 невынужденных и 0 двойных ошибок.

В решающем поединке за один из главных трофеев сезона итальянец сыграет против представителя США Тейлора Фрица (АТР №5).

Для Синнера этот финал станет 23 в карьере на уровне АТР и девятым в текущем сезоне.