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Украина играет вничью с Австрией после первого дня Кубка Билли Джин Кинг

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Украина играет вничью с Австрией после первого дня Кубка Билли Джин Кинг

Фото: WTA Tennis

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по теннису играет матч против команды Австрии на Кубке Билли Джин Кинг. Наши спортсменки после первого игрового дня расписывают ничью со своими соперницами.

Удачно стартовала Леся Цуренко, победившая в своем матче Тамиру Пашек. Счет встречи 2-0 (6-3; 7-5) в пользу украинки, в ее активе 7 реализованных брейков, а в пассиве – 5 проигранных подач и 7 двойных ошибок.

Хуже дела пошли у Катарины Завацкой, которая в своем поединке проиграла лидеру австрийок Синьи Краус. Счет встречи 1-2 (3-6; 7-5; 5-7) в пользу соперницы. Наша спортсменка сделала 6 брейков, проиграла 8 геймов на своей подаче и записала в свой актив 1 эйс.

Таким образом, после первого игрового дня счёт в командном противостоянии 1-1. Сегодня, 17 ноября, девушки продолжат борьбу. Цуренко сыграет свой матч против Краус, а Завацкая встретится с Пашек.

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