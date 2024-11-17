Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина играет вничью с Австрией после первого дня Кубка Билли Джин Кинг
Девушки борются за повышение в классе
Фото: WTA Tennis
Женская сборная Украины по теннису играет матч против команды Австрии на Кубке Билли Джин Кинг. Наши спортсменки после первого игрового дня расписывают ничью со своими соперницами.
Удачно стартовала Леся Цуренко, победившая в своем матче Тамиру Пашек. Счет встречи 2-0 (6-3; 7-5) в пользу украинки, в ее активе 7 реализованных брейков, а в пассиве – 5 проигранных подач и 7 двойных ошибок.
Хуже дела пошли у Катарины Завацкой, которая в своем поединке проиграла лидеру австрийок Синьи Краус. Счет встречи 1-2 (3-6; 7-5; 5-7) в пользу соперницы. Наша спортсменка сделала 6 брейков, проиграла 8 геймов на своей подаче и записала в свой актив 1 эйс.
Таким образом, после первого игрового дня счёт в командном противостоянии 1-1. Сегодня, 17 ноября, девушки продолжат борьбу. Цуренко сыграет свой матч против Краус, а Завацкая встретится с Пашек.
Популярное сейчас
- Украина упустила победу над Грузией, обнадеживающая ничья албанцев и чехов, четвертьфиналы для Германии и Нидерландов. Главные новости за 16 ноября
- Интрига до самого конца. Турнирная таблица группы Украины перед последним туром
- Почетный президент РФС: Снятие санкций наступит не сразу после подписания мирного договора и/или капитуляции Украины
- Словакия сенсационно победила США в матче финальной серии Кубка Билли Джин Кинг
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО