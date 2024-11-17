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Польша вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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Историческая победа для соседей

Польша вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Польши по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. На стадии 1/4 соревнований наши ближайшие соседки одолели спортсменок из Чехии.

Результаты одиночных матчей:

Магдалена Френх – Мари Боузкова 1:6, 6:4, 4:6

Ига Свентек - Линда Носкова 7:6, 4:6, 7:5

Парный поединок:

Магдалена Френх/Катажина Кава - Мари Боузкова/Катержина Синякова 6:2, 6:4

В битве за финал Польша сыграет против теннисисток из Италии, которые вчера выиграли свой четвертьфинал

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