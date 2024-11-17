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Польша вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Историческая победа для соседей
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Польши по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. На стадии 1/4 соревнований наши ближайшие соседки одолели спортсменок из Чехии.
Результаты одиночных матчей:
Магдалена Френх – Мари Боузкова 1:6, 6:4, 4:6
Ига Свентек - Линда Носкова 7:6, 4:6, 7:5
Парный поединок:
Магдалена Френх/Катажина Кава - Мари Боузкова/Катержина Синякова 6:2, 6:4
В битве за финал Польша сыграет против теннисисток из Италии, которые
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