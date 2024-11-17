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Капитан сборной Украины прокомментировал первые матчи на Кубке Билли Джин Кинг
Девушки сражаются и это главное
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко прокомментировал
О матче Леси Цуренко
"Не все получалось в начале игры, но в общем, в первом сете уровня Леси хватало, чтобы контролировать поединок. Во втором Пашек немного поубавила ошибаться.
Пашек сказала, что была удивлена не слишком активной игрой Цуренко? Что ж, Леся действительно играла пассивнее чем мне хотелось бы. Когда Леся стала больше пробивать высоких мячей во втором сете при счете 2:5, это была полностью ее идея и она сработала".
О матче Катарины Завацкой
"Катя сегодня отыграла лучше, чем играла здесь на тренировках, да и на турнирах, где она выступала в последние несколько недель. Буквально пару очков не хватило в конце решающего сета. Конечно, мы знали, что против Краус будет сложно. Она сегодня ошибалась меньше, чем нам бы этого хотелось”.
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