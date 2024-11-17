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Капитан сборной Украины прокомментировал первые матчи на Кубке Билли Джин Кинг

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Девушки сражаются и это главное

Капитан сборной Украины прокомментировал первые матчи на Кубке Билли Джин Кинг

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко прокомментировал выступление Леси Цуренко и Катарины Завацкой в ​​первых матчах Кубка Билли Джин Кинг против сборной Австрии.

О матче Леси Цуренко

"Не все получалось в начале игры, но в общем, в первом сете уровня Леси хватало, чтобы контролировать поединок. Во втором Пашек немного поубавила ошибаться.

Пашек сказала, что была удивлена ​​не слишком активной игрой Цуренко? Что ж, Леся действительно играла пассивнее чем мне хотелось бы. Когда Леся стала больше пробивать высоких мячей во втором сете при счете 2:5, это была полностью ее идея и она сработала".

О матче Катарины Завацкой

"Катя сегодня отыграла лучше, чем играла здесь на тренировках, да и на турнирах, где она выступала в последние несколько недель. Буквально пару очков не хватило в конце решающего сета. Конечно, мы знали, что против Краус будет сложно. Она сегодня ошибалась меньше, чем нам бы этого хотелось”.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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