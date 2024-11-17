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Синнер – об Итоговом турнире: Я очень доволен своим выступлением

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Финал будет интересен

Синнер – об Итоговом турнире: Я очень доволен своим выступлением

Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер поделился своими ощущениями от выхода в финал Итогового турнира-2024.

"В полуфинале против Рууда я чувствовал, что на старте каждого сета мне удается хорошо отыграться на приеме. После брейков я пытался играть на своей подаче очень сосредоточенно. Я старался интенсивно играть на каждом ударе. Я очень доволен своим выступлением. И я счастлив, что второй год сыграю в финале. Это очень похоже на прошлый год, и я думаю, что за эти 12 месяцев я вырос как игрок.

Думаю, что финал против Фритца будет очень интересным. Это очень особенное событие в любом случае. Если ты играешь в воскресенье, это значит, что ты провел действительно отличную неделю на турнире. Надеюсь, я смогу насладиться этим днем ​​и мы увидим, что из этого выйдет" – сказал Янник.

Напомним, что финальный матч Синнер-Фриц состоится сегодня, 17 ноября, начало встречи - 19:00 по киевскому времени.

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Итоговый турнир АТР Янник Синнер
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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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