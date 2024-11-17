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Ситуация близится к критической. Цуренко с треском проиграла важный матч в Кубке Билли Джин Кинг. Украина проигрывает
Спасать положение должна Катарина Завацкая
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В США продолжается матч Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Австрии. Ныне – второй день хардового противостояния. По итогам двух вчерашних встреч счет был 1:1.
Сегодняшний день для сборной Украины открывала лидер команды Леся Цуренко. Против нее был первый номер австрийской сборной – и украинка не справилась. В течение чуть более часа Цуренко проиграла два сета по 1:6.
Леся Цуренко – Синья Краус 1:6, 1:6
Счет стал 2:1 в пользу Австрии. Общую победу одержит сборная, которая первой наберет три очка.
Исправить положение для Украины пытается Катарина Завацкая, которой противостоит Тамира Пашек.
Напомним, что в этом матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг Украина борется за право сыграть в Квалификации в следующем году.
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