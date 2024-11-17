Катарина Завацкая - Юлия Грабер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

Важный матч для Украины. После трех поединков Украина уступает Австрии 1:2 и для того, чтобы сохранить шансы на общую победу в противостоянии, Катарине Завацкой обязательно нужно побеждать Юлию Грабер.

Матч происходит в эти минуты.

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Катарина Завацкая - Юлия Грабер