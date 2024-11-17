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Все решит парный матч. Украина сохранила шансы победить Австрию в Кубке Билли Джин Кинг
Катарина Завацкая сравняла счет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В США продолжается теннисный матч в рамках Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Австрией. В хардовом противостоянии по итогу первого игрового дня счет был 1:1, а день второй начался с оглушительного поражения Леси Цуренко.
Однако ситуацию удалось исправить Катарине Завацкой. Она победила Юлию Грабер в двух сетах 6:2 и 7:5.
Катарина Завацкая - Юлия Грабер 2:0 (6:2, 7:5)
Украина - Австрия 2:2
Теперь судьбу противостояния решит парный матч: Надежда Киченок/Анастасия Соболева - Тамира Пашек/Синья Краус.
Напомним, что в этом матче Украина ведет борьбу за право в следующем году сыграть в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
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