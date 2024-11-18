Украина победила Австрию в матчевом противостоянии Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису победила сборную Австрии на Кубке Билли Джин Кинг. После ничейного счёта в одиночных поединках все решил парный матч.

Украинский дуэт Надежда Киченок/Катарина Завацкая победил австрийскую пару Краус/Пашек. Счет встречи 2-1 (5-7; 6-2; 6-4) в пользу наших спортсменок, матч продолжался 2 часа 25 минут.

Таким образом, в командном противостоянии счет стал 3-2.

Леся Цуренко – Тамира Пашек – 2:0 (6:3, 7:5)

Катарина Завацкая – Синья Краус – 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)

Леся Цуренко – Синья Краус – 0:2 (1:6, 1:6)

Катарина Завацкая - Юлия Грабер - 2:0 (6:2, 7:5)

Надежда Киченок / Катарина Завацкая – Синья Краус / Тамира Пашек – 2:1 (5:7, 6:2, 6:4)

Эта победа позволит подопечным Ильи Марченко в следующем сезоне попасть в раунд квалификации, через который можно пробиться в финальный этап розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг.